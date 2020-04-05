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    Türkiye'de, korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan 30 büyükşehre ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklanırken, Ordu'nun Şenbolluk ile Samsun'un Ambartepe Mahallelerinde bu yasak işlemiyor. İki büyükşehrin sınırı olarak kabul edilen dar yolun bir tarafındaki haneler Ordu iline kayıtlı iken, diğer tarafta Samsunlu vatandaşlar ikamet ediyor.

    2 büyükşehrin iki mahallesinde seyahat yasağı 'uygulanamıyor'

    © İHA / HAMZA ALP - SELİM KUŞCU
    Türkiye
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    Türkiye’de koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehre ve Zonguldak’a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklanırken, Ordu’nun Şenbolluk ile Samsun’un Ambartepe mahallelerinde bu yasak işlemiyor. İki büyükşehrin sınırı olarak kabul edilen yolun bir tarafındaki haneler Ordu'ya kayıtlı iken diğer taraftakiler Samsun'a bağlı.

    Samsun’un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe Mahallesi ile Ordu’nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şenbolluk Mahallesi’nin sınırları, 7 metre genişliğindeki bir yol ile ayrılıyor.

    Yaklaşık 80 yıllık yerleşim yeri olan bölgede her iki büyükşehrin sınır çizgisi olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun iline ait iken, diğer bir tarafı ise Ordu topraklarında yer alıyor.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, Evde Kal Türkiye çağrısına büyük oranda uyuluyor. Ankara'da da çağrılara uyulması sonucu normalde akşam saatlerinde de yoğunluğun yaşandığı 15 Temmuz Kızılay Meydanı boş kaldı.
    © AA / Güven Yılmaz
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    Ancak tüm dünyada ve Türkiye’de etkili olan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 30 büyükşehre ve Zonguldak için 15 gün süreyle yasaklanan giriş ve çıkışlar, Samsun ve Ordu’nun bu mahallelerinde işlemiyor.

    Mahalleliler, iller arası seyahat yasak olduğunu bilse de Ordu’dan Samsun’a 3 adımda geçebiliyor. Bazı vatandaşlar bu durumdan tedirgin olduğunu belirterek şaşkın olduklarını belirtiyor.

    Ordu'nun İkizce ilçesi Şentepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Tınkır, her iki mahalle sakinlerinin koronavirüsle mücadele kapsamında, komşuları arasındaki misafirliklerini geçici olarak durdurduğunu söyledi.

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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    Şehirler arasında uygulanan yasağın kendilerini etkilemediğini ifade eden mahalle muhtarı Tınkır, “Yürüyerek Samsun’dan Ordu’ya geçiyoruz. Diğer tarafta ihtiyacı olanlar yürüyerek oraya geçebiliyor. Arada bir diyalog kurduk, pazar alanımız da ortak. Camilerde okunan ezanlarda iki dakikalık bir fark var. Artık karışıklık olmuyor insanlar alıştı” dedi.

    Samsun’un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi’nde esnaf olan Turan Kışla da hem Samsun, hem de Ordu tarafından müşterisinin olduğunu belirtti. Şehirler arası getirilen seyahatlere getirilen yasak sonrası kafalarının karıştığını ifade eden Kışla, “Samsun’dan gelen müşterilerimize yardımcı oluyoruz ama Ordu’dan gelen müşterilerimiz tedirgin oluyoruz. Kafamız şu an çok karışık. Özellikle yetkililerimizden bu bölge için bir yardım ve bilgilendirme istiyoruz” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Seyahat yasağı, Koronavirüs, mahalle, Ordu, Samsun
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