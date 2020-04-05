2 büyükşehrin iki mahallesinde seyahat yasağı 'uygulanamıyor'

Samsun’un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe Mahallesi ile Ordu’nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şenbolluk Mahallesi’nin sınırları, 7 metre genişliğindeki bir yol ile ayrılıyor.
Yaklaşık 80 yıllık yerleşim yeri olan bölgede her iki büyükşehrin sınır çizgisi olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun iline ait iken, diğer bir tarafı ise Ordu topraklarında yer alıyor.
Mahalleliler, iller arası seyahat yasak olduğunu bilse de Ordu’dan Samsun’a 3 adımda geçebiliyor. Bazı vatandaşlar bu durumdan tedirgin olduğunu belirterek şaşkın olduklarını belirtiyor.
Ordu'nun İkizce ilçesi Şentepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Tınkır, her iki mahalle sakinlerinin koronavirüsle mücadele kapsamında, komşuları arasındaki misafirliklerini geçici olarak durdurduğunu söyledi.
Samsun’un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi’nde esnaf olan Turan Kışla da hem Samsun, hem de Ordu tarafından müşterisinin olduğunu belirtti. Şehirler arası getirilen seyahatlere getirilen yasak sonrası kafalarının karıştığını ifade eden Kışla, “Samsun’dan gelen müşterilerimize yardımcı oluyoruz ama Ordu’dan gelen müşterilerimiz tedirgin oluyoruz. Kafamız şu an çok karışık. Özellikle yetkililerimizden bu bölge için bir yardım ve bilgilendirme istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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