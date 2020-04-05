Konya'da sağlık görevlilerine saldıran 3 kişi suçlamaları kabul etmedi

Konya’da yaptıkları kazanın ardından yardımlarına gelen sağlık personellerine saldıran ve tutuklanan 3 kişi, verdikleri ifadede suçlamaları reddetti. Saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarından birinin ifadesinde neler anlattığı da belli oldu.
İfadesinde kazanın nasıl olduğu dahi hatırlamadığını belirten şüphelilerden Ahmet Sonkur, kendisinin sağlık personeline saldırmadığını ileri sürdü. Alkol kontrolünde 1.23 promil alkollü çıkan Sonkur şunları söyledi: "Arkadaşım Hasan Rıza Dağtekin ile merkez Karatay ilçesindeki bir parkta alkol aldık. Daha sonra yanımıza arabayla kardeşim İsmail geldi. Bir süre sonra eve gitmek üzere arabaya bindik. Yolda giderken kaza oldu. Ben arka koltukta oturuyordum. Kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Başımdan yaralanmıştım. Araçtan çıktığımda bir TIR'ın orta kısmına çarptığımızı gördüm.
Bir süre sonra gelen ambulansa arkadaşım Hasan Rıza ile birlikte bindik. Hasan Rıza'yı muayene etmek istemediler. Sağlık memuru bana 'Lan' dedi. Bu laf üzerine aramızda arbede yaşandı. Görevli beni bırakıp ambulans dışarısına çıktıktan sonra kalabalık arasında bir arbede oldu. Ne olduğunu görmedim. Kalabalık grubu tanımıyorum. Ancak mahallem olduğu için beni herkes tanıyordu. Erkek görevliyi yerde yatarken gördüm. Neden yerde yattığını bilmiyorum. Sonrasında ambulansa binerek gittiler."
Kazada yaralanan ve 0.63 promil alkollü çıkan Hasan Rıza Dağtekin ise Ahmet Sonkur'un tam tersi bir ifade vererek şunları söyledi: "Olay gecesi Ahmet ve İsmail ile buluştuk. İsmail'in sürdüğü araba ile uzun süre dolaştık. Mahalledeki bir tekel bayiinden alkol aldık. Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesine gittik. Orada alkol aldık. Gece saatlerinde alkolün etkisiyle ben kendimde değilken araç kaza yaptı. Kaza sonrası Ahmet'in yaralandığını gördüm. Ben ve İsmail'de hafif şekilde yaralandık. Kazadan dolayı tanımadığım kişiler de olay yerine gelmişti. 112 görevlileri Ahmet'i alıp hastaneye götürmek istediler. Ben de Ahmet ile gitmek istedim. Buna izin vermeyince sağlık personeli ile tartıştık. Alkolden dolayı ne konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Ahmet, bindiği ambulanstan aşağı inerken 112 görevlisi ile birlikte araçtan aşağıya düştü. Yere düşen görevli yüksek sesle bağırmaya başladı ve bana tekme attı. Tanımadığım şahıslar araya girdi. Görevli sinirinden ambulansın kaportasına tekme attı. 112 görevlileri daha sonra olay yerinden ayrıldılar."
Kaza sonrası olay yerinden ayrıldığını ve neler yaşandığını görmediğini belirten İsmail Sonkur ise şunları söyledi: "Ağabeyim, Hasan Rıza Dağtekin ve ben Yazır Mahallesindeki amcamın evine gittik. Ağabeyim ve Hasan Rıza fazla miktarda alkol aldı. Ben kullanmadım. Daha sonra benim sürdüğüm arabayla gezmeye çıktık. Ağabeyim sağ ön koltukta Hasan Rıza ise arkada oturuyordu. Plakasını alamadığım bir araç aniden önüme çıkınca direksiyon hakimiyetimi kaybedip park halindeki TIR'a çarptım. Ağabeyim ve arkadaşı yaralandı. Evimiz yakın olduğunu için ben babamı çağırmak üzere eve gittim. Olay yerine geri geldiğimde iki ambulans yaralıları kaldırıyordu. İlk gelen ambulansla ağabeyim ve Hasan Rıza Dağtekin münakaşa yaşadığını gördüm. Yaşanan olayların hiçbirini görmedim. Olay yerinde yoktum. Kimseyi darp etmedim."
Saldırıya uğrayan sağlık görevlisi Mehmet Taşpınar da olayı şu sözlerle anlattı: "Kaza yerine gittiğimizde ben yaralı Ahmet Sonkur isimli kişiyi, Zeliha ise diğer yaralıyı ambulansa aldık. Yaralıların kokusundan alkollü oldukları belliydi. Muayene ettiğim Ahmet Sonkur, hiçbir sebep yokken bana bulunduğu sedye üzerinden kafa attı. Darbe burnuma geldi. Bu arada da bana küfürler ederek 'Benim kim olduğumu biliyor musun?' dedi. Ben ambulanstan inmeye çalışırken Zeliha'nın muayene ettiği yaralı da bana tokat atıp, sırtıma vurarak beni ambulansın dışına itti. Ben yere düşüp kapaklandım. Daha sonra yaralıların yakınları olduğunu düşündüğüm 7-8 kişi kaza yerine gelerek, yerde bulunduğum sırada bana uzun süre tekme attılar. Arkadaşlarım araya girerek beni kurtardılar. Beni sürükleyerek oradan uzaklaştırdılar. Ahmet Sonkur ve diğer yaralı tekrar bana saldırdı. Uçarak tekme attılar ve ben tekrar yere düştüm. Yine araya girenler tarafından kurtarıldım. Ambulansa binerek oradan uzaklaştık."
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