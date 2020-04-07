Van'da koronavirüs tedavisi gören 4 kişi tedavi edilerek taburcu oldu

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, ilde Kovid-19 tedavisi gören ve hastalığı yenerek taburcu olan 4 kişiyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Bilmez, paylaşımında "Van'da Covid-19'dan tedavi gören 2 hemşehrimiz daha taburcu oldu. limizde hastalığı yenerek taburcu olan kişi sayısı böylece 4'e ulaştı. Tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Vefakarca çalışan tüm Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi.