Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Dar gelirli ailelere sağlanan 1000 lira nakdi yardımı 4.4 milyon aileye vereceğiz

Albayrak, "5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişi başvurdu, ödemesi bu hafta başlayacak." diye konuştu.
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlar için de maaş desteği başlatılacağını söyledi.
"Pazartesi gün sonu itibarıyla yaklaşık 23 bin firmaya kredileri tahsis edildi. 2,8 milyar liralık finansman KOBİ'lerin hesaplarına geçti" diyen Albayrak, "Salgının ekonomiye etkileri olacaksa burada ekonomiyi ve piyasaları salgından koruyacak mücadelede özel bankaları da görmek arzusundayız" ifadesini kullandı.
Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. #BizBizeYeterizTürkiyem#BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/FliZo8CyD8— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 7, 2020
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