Selvi: 'Gazeteciler ve fikir suçluları hakaretten hapse girmek yerine kamu yararına çalışsın' formülü gündemde

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, TBMM’de görüşmeleri devam eden infaz indirimi yasa teklifinde gazeteciler ve fikir suçluları için farklı bir formülün gündemde olduğunu yazdı. Selvi’nin aktardığına göre bu kişiler için cezaevi yerine kamu yararına çalışma formülü geliştirilebilir.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında infazda indirim paketiyle ilgili olarak şu görüşlerini dile getirdi:

Tutuklu gazeteciler için 'ABD'dekine benzer bir formülün' gündemde olduğunu aktaran Selvi, şunları söyledi:

"Meclis’te bulunduğum sürede iktidar ve muhalefet milletvekilleriyle görüşmeler yaptım. AK Parti ve MHP paketin değişmemesi kararında diye yazdım ama ufak bir değişiklik olabilir. '1 yıl hapis cezası alan dahi bunun bir müddetini cezaevinde geçirmeli' diye yeni bir hüküm var. Daha çok gazetecileri ilgilendiriyor. Ama ünlü sanatçılarımız, mankenlerimiz de hakaretten dolayı sık sık suç duyurusunda bulunuyorlar. Gazetecilerin ise daha çok yazılarında hakaret suçu gündeme geliyor.

Gazeteciler ve fikir suçluları için hakaretten dolayı hapis cezası alanlar, hapse girmek yerine bunu kamu yararına çalışarak geçirsinler diye bir formül gündemde. Hani Amerika’da ünlülerin aldığı cezayı parklarda, hastanelerde, çocuk yurtlarında çalışarak geçirdikleri gibi.

CHP ve HDP’nin ısrarla üzerinde durduğu, örgüte yardım ve yataklık ile örgüt propagandası suçunda ise bir düzenleme yapılmadı. Ama bir değişiklik de bu maddede yapılıp 'Örgüt kurma ve yönetmede ceza oranları arttırılırken örgüte üyelik kısmının ceza oranı aynı kalabilir' deniliyor."