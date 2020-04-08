Bursa'da bir hayırsever, vatandaşın veresiye borçlarını ödedi

Bursa’da ismi öğrenilemeyen bir hayırsever farklı noktalardaki marketlere giderek vatandaşların veresiye borçlarını ödedi. Bursa'nın Gemlik İlçesinde, farklı bölgelerde olan marketlere vatandaşların borcu Gemlikli bir hayırsever tarafından ödendi.

İşletme sahiplerinden alınan bilgiye göre, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren vatandaşların, marketten alışveriş yaparken borçlarını düşünmemeleri ve zor zamanlarda evlerinde daha rahat olmaları adına borçları bir hayırsever tarafından ödendi.

Kimliği belirsiz hayırseverin 5 nisan tarihine kadar bütün borçları ödediği öğrenildi.