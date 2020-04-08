İmamoğlu'na gönderilen tehdit e-postası için başsavcılıktan açıklama: 30 Mart'ta yakalanması için talimat verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderilen ve "Senin kanını akıtır, sana içiririm", "Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm" şeklinde ifadelerin yer aldığı e-posta ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun e-posta ile tehdit edilmesine ilişkin işlem yapılmadığı iddiasına karşı açıklama yaptı.

Başsavcılık açıklamasında, "28 Mart'ta suç duyurusu yapıldığı gün işleme konuldu ve 30 Mart'ta Emniyet'e yazı gönderilerek şüpheli T.G.'nin yakalanması talimatı verildi" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Müştekinin avukatları tarafından 28 Mart 2020 tarihli suç duyurusu aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma defterine kaydedilmiş, 'acele iş' başlığı altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazılan 30 Mart 2020 tarihli yazı ile de 'Şüphelinin açık kimlik ve adresinin tespit edilerek yakalanması, şüphelinin cep telefonu, bilgisayar veya sosyal medya kullanımına uygun dijital materyallerine el konulması' talimatı verilmiştir. Şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir."

© Fotoğraf : İBB İmamoğlu'na gönderilen e-posta.

'Senin kanını akıtırım, sana içiririm'

İmamoğlu'nu "Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm" ifadelerini içeren e-postayla tehdit eden T.G. hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Ankara'da ikamet ettiği ortaya çıkmıştı

Avukatlar, şüphelinin Ankara’da ikamet ettiğini, adresinde bulunamadığının kendilerine söylendiğini belirterek, şikayetin üzerinden 12 gün geçmesine rağmen henüz bir işlem yapılmadığını savunmuştu.