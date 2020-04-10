Yeni Şafak yazarı: Akşamları camilerde okunan dualar bazı şehirlerde yuhalanıyor

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, bugünkü yazısında akşamları camilerden okunan sala ve duaların 'bazı şehirlerde yuhalandığı ve ıslıklandığını' iddia etti ve "İnanmıyor olabilirsiniz ama saygı duymak zorundasınız" dedi.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, 'Bizdeki İslam düşmanlığı Batı’dakine rahmet okutur' başlıklı bugünkü yazısında, koronavirüs sürecinde akşamları okunan sala ve duaların yuhalandığını iddia etti.

Kaplan, "Akşamları okunan sala ve duaların bazı şehirlerimizde yuhalanması ve ıslıklanması ise ülkedeki sosyal barış ve huzurun geleceği açısından endişe verici hatta tehlikeli" ifadelerini kullandı.

"İnanmıyor olabilirsiniz ama saygı duymak zorundasınız" diyen Kaplan ayrıca "İnanmıyor olabilirsiniz, başka bir dine, ideolojiye vesaire inanıyor olabilirsiniz; ama bu toplumun kahir ekseriyetinin inandığı, dünyanın takdirle karşıladığı, ayakta alkışladığı, büyük saygı duyduğu İslâm’a, İslâmî değerlere hakaret edemezsiniz. İnanmıyor olabilirsiniz ama saygı duymak zorundasınız" dedi.