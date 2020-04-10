İmamoğlu'nu ölümle tehdit eden zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil, partiye zarar verdiğini düşünüyordum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu e-posta yoluyla tehdit eden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı. Zanlı, "İmamoğlu, o göreve layık değil. Onun partiye zarar verdiğini düşünüyordum. Bu amaçla da daha önce mesajlar atmıştım. Mesajımın dikkate alınması için ölüm içerikli mesaj attım. Aslında niyetim öldürmek değildi" dedi.

"Senin kanını akıtır, sana içiririm", "Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm" şeklinde ifadeler içeren e-posta ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden Tuna Görgünoğlu'nun ilk ifadesi ortaya çıktı.

CNN Türk İstihbarat ŞefiGörgünoğlu'nun ilk ifadesinde "İmamoğlu, o göreve layık değil. Onun partiye zarar verdiğini düşünüyordum. Bu amaçla da daha önceatmıştım. Mesajımın dikkate alınması için ölüm içerikli mesaj attım. Aslında niyetimdeğildi" dediği bilgisini verdi.

Uludağ ayrıca, Görgünoğlu hakkında yürütülen süreçle ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalarda Görgünoğlu'nun herhangi bir terör örgütüne bağlantısı tespit edilemedi. 2018'de CHP'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yapıyor. Parti üyeliği burada başlıyor. Bir dönem kamuda memur olarak görev yapıyor. Zanlı aynı zamanda hukuk fakültesi mezunu ve avukat. Son dönemlerde herhangi bir işte meşgul olmuyor."