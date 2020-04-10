Çoban desteği bugün ödenecek

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, hayvancılıkla uğraşan işletmelere yapılacak destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Pakdemirli, "Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, çoban desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız. Ödemeler, bugün saat 18.00'den itibaren hesaplara aktarılmaya başlayacak. Ödemelerin, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, sürü yöneticisi istihdamı (çoban) desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) April 10, 2020
Ödemeler, bugün (10 Nisan 2020 Cuma günü) saat 18:00’den itibaren hesaplara aktarılmaya başlayacak.
Üreticilerimize hayırlı olsun.
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