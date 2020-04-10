Çoban desteği bugün ödenecek

Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, sürü yöneticisi istihdamı (çoban) desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız.



Ödemeler, bugün (10 Nisan 2020 Cuma günü) saat 18:00’den itibaren hesaplara aktarılmaya başlayacak.



Üreticilerimize hayırlı olsun.