Trabzon ve Adıyaman'da bazı köy ve mahalleler karantina altında

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş mahallesinin yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.
Karantina uygulamasının bu gece saat 00.00'da başladığı kaydedildi.
⚠️😷 pic.twitter.com/LLg16VC3Vo— Trabzon Valiliği #EvdeKal 🇹🇷 (@TrabzonValilik) April 13, 2020
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde de iki köy, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.
Gedikli ve Aşağı Karakuyu köylerinde birer kişinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine iki köyde 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.
Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan 2 köyde güvenlik güçlerince önlem alındı.
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