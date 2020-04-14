Uzmanlar İstanbul'daki deprem sırasında duyulan uğultuya açıklık getirdi: 'Özel bir durum değil'

İstanbul'un Karadeniz sahilleri açıklarında meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem sırasında bir uğultu meydana geldi. Vatandaşlar arasında endişeye neden olan uğultu için uzmanlar değerlendirmelerde bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre uzmanlar, şunları kaydetti:

Prof. Dr. Ziyadin Çakır (İTÜ Jeofizik Mühendisliği): Karadeniz içindeki küçük faydalarda meydana gelen bir deprem. 5-6 sene önce de olmuştu. İstanbul’a herhangi bir tetikleyici etkisi yok. Zaten o bölgede çok büyük bir fay yok.

Prof. Dr. Şerif Barış(Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği): Bu depremin İstanbul’u veya Marmara’yı etkileyecek bir niteliği yok. Endişe etmesin kimse. Deprem dalgaları yayılırken ses yapar. Dalgalar yer kabuğunu oynatırken ses yapar. ‘Uğultu’ olarak duyulan ses budur. Büyük depremlerde daha şiddetli duyulur. Bu sesi hiç unutamayanlar da vardır. Her depremde olur bu. Özel bir durum değil. Gece her yer daha sessiz olduğu için daha kolay duyulur.