İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi

Ülke çapında koronavirüsle mücadele konusunda alınan tedbirler uygulanırken, vatandaşların ihbarları da değerlendiriliyor. Bu kapsamda İstanbul'dan Van'a gelen bir otobüste koronavirüs testleri pozitif olan 4 yolcunun bulunduğu ihbarı üzerine Van Valiliği harekete geçti.

Tedavi altına alındılar

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatı ile otobüsün geçtiği güzergahtaki illerde tedbir alındı. Erzincan il sınırları içerisinde polis tarafından durdurulan otobüsten uzman ekipler tarafından indirilen ve koronavirüs testleri pozitif olan 4 vatandaş, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. 4 yolcuya ayrıca idari para cezası da kesildi.

Polis evlerine bıraktı

Buradan güvenlik güçlerinin eşliğinde yoluna devam eden otobüs, 15 yolcusu ile Van'a geldi. Van Şehirlerarası Otobüs Terminalinde karşılanan otobüsteki yolcuların ilk sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra 7 yolcu polis gözetiminde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gönderildi. Van'da ikamet eden diğer 8 vatandaş ise tutanak imzalatılarak polisler tarafından evlerine bırakılıp karantinaya alındı.

Van'da koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında evinde gözetim altında tutulanların sayısı 20 bini aştı. Öte yandan, Çaldıran ilçesi Hanköy Mahallesi'nden sonra Çatak ilçesi Alacayer Mahallesi'nin Tellikaya ve Çemik mezralarındaki karantina da sonlandırıldı.