İstanbul'da koronavirüs denetimi: Polis, maskesiz gezen genci 'Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?' diyerek uzaklaştırdı

Okmeydanı’da korona virüs tedbirleri kapsamında marketleri denetleyen polis ve zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerini bilgilendirerek etiket fiyatlarını kontrol etti. Polis, dışarıda maskesiz dolaşmasını "Ben Suriyeliyim" diye açıklayan gence, “Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?" sorusu sordu.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle Türkiye’de alınan tedbirler kapsamında İstanbul’da uygulamalar devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı'ndaki marketlerde denetim gerçekleştirdi. Birçok iş yerine giren ekipler, iş yerlerinin ve çalışanların yasağa uyup uymadıklarını kontrol etti.

Denetimler kapsamında Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Park ve Bahçe Timleri de Fatih Sultan Caddesi üzerinde de çalışma yapıldı.

Çalışmada vatandaşları uyaran polis, bir gencin maske takmadan dışarıda dolaştığını gördü.

"Neden maskesizsin?" diye uyarılan genç, "Ben Suriyeliyim" cevabını verdi. Polis ise, "Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?" diyerek genci caddeden uzaklaştırdı.