Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programının sunucusu Fatih Altaylı, esprili bir dille kanalın enteresan bir yer haline geldiğini belirterek "Uyuyanlar, gaz çıkaranlar diye gidiyoruz böyle. Allah sonumuzu hayır etsin" dedi.

Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programının sunucusu Fatih Altaylı, bir sonraki programda Celal Şengör ve İlber Ortaylı'yı ağırlayacaklarını söyledi.

Geçen hafta sosyal medyada çok konuşulan iki konuya; Teke Tek programında canlı yayında Celal Şengör'ün uyuyakalması ve Veyis Ateş'in sunduğu programda yellenme sesi duyulmasında atıfta bulunan Altaylı, şunları söyledi:

"Celal Şengör ve İlber Ortaylı konuğum olacak. Programın yarısında Celal uyuyacak. Habertürk enteresan bir yer haline geldi sayın seyirciler. Uyuyanlar, gaz çıkaranlar diye gidiyoruz böyle. Allah sonumuzu hayır etsin. Celal Uyudu biz zirveye çıktık. Önceki akşam daha beteri oldu, bakalım yarın biz neler başaracağız?"

Fatih Altaylı: Habertürk enteresan bir yer haline geldi; uyuyanlar, gaz çıkaranlar...https://t.co/1Aegj7Rs8p pic.twitter.com/2rtw4oigpx — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 15, 2020

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