Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 1643'e yükseldi: Toplam vaka sayısı 74 bin 193

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son 24 saatte 4801 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 125 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 74 bin 193, can kaybı 1643 oldu" ifadeleri kullanıldı. Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 427 test yapıldı. Toplam test sayısı 518 bin 143 oldu.

Bakan Koca: Yeni iyileşen hasta sayımız 1000'in üzerinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Günde 40 bin test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1000'in üzerinde".

Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/if79hgmejb — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 16, 2020

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