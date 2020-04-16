Bakan Akar, Alman mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Akar'ın Alman mevkidaşı Annegret Kramp-Karrenbauer ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, koronavirüs salgınıyla mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi ile ikili ve NATO kapsamındaki ilişkilerin geliştirilmesi konularının ele alındığı belirtildi.

Bakan Akar, Almanya Savunma Bakanı Karrenbauer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede #COVID19 ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi ile ikili ve NATO kapsamındaki ilişkilerin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.https://t.co/Necr0k1Hpd pic.twitter.com/M0anSyoe16 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 16, 2020

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