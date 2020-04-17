Fatih Portakal, RTÜK'ün cezasıyla ilgili konuştu: Merak etmeyin haber vermeye kaldığımız yerden devam edeceğiz

FOX Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) FOX TV’ye verdiği 3 kez yayın durdurma cezasına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

"Sadece düşüncemin paylaşıldığı şeylerdi. Oturdum her birini ikişer kere izledim. Benim hakaret etme huyum yoktur zaten” diyen Portakal, şöyle devam etti:

Portakal, şu ifadeleri kullandı:

“RTÜK çok konuşuluyor, FOX habere benim söylemlerimden dolayı bir ceza verdi. Parasal ve 3 gün yayın durdurma cezası… Sadece düşüncemin paylaşıldığı şeylerdi. Oturdum her birini ikişer kere izledim. Benim hakaret etme huyum yoktur zaten. Öyle bir niyetim olamaz. Ama geldiğimiz noktada RTÜK’ün verdiği böyle bir cezayla karşı karşıyayız.

Kimlerden sesler yükseldi diyecek olursanız, TGC’den, Basın Konseyi’nden, Türkiye Gazeteciler Sendikası’ndan yükseldi… Ve muhalefetten yükseldi. Onlar burada, ama sessiz bir çığlık da ekran başında o da sizlersiniz… Merak etmeyin haber vermeye kaldığımız yerden devam edeceğiz.”