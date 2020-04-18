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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerin sorularını yanıtladı: 'Bu sene sorular daha zor olacak', böyle bir şey yok

    © AA / Mustafa Murat Kaynak
    Türkiye
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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "LGS'deki soruların bu sene daha zor olacağı" yönündeki iddialara ilişkin "Böyle bir şey kesinlikle yok. Herhangi bir zorlaştırma veya basitleştirme kesinlikle söz konusu olmayacak" dedi.

    Bakan Selçuk, Instagram üzerinden canlı yayınla 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı. 

    Selçuk, bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavına girecek öğrenci sayısının arttığını, bu doğrultuda sınavla öğrenci alan okulların kontenjanlarının da yükseltildiğini belirtti. Sınava girecek öğrenciler için başvuruları Bakanlığın yaptığını anımsatan Selçuk, "1 milyon 670 bin civarında öğrenci, 2020 yılı LGS için otomatik olarak kaydedilmiş oldu." diye konuştu. 

    "LGS'de konular azaldı diye soruların zor olma ihtimali var mı?" sorusu üzerine Bakan Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Sorular çok zorlaşacak ya da sorular çok kolaylaşacak gibi bir durumdan söz etmek mümkün değil. Bir sorunun zorluğunu, güçlüğünü, güçlük derecesini istatistiksel hesaplarla hayata geçiriyoruz. Birinci dönemin konularından olacak, konular belli, kazanımlar, ders kitapları belli. Bu kazanımların, konuların dışında soru sorulabilir mi? Kesinlikle sorulamaz. Dolayısıyla nereden soru geleceği de belli, hangi konulardan, kazanımlardan olacağı da belli. 'Bu sene sorular daha zor olacak.' Böyle bir şey kesinlikle yok. Herhangi bir zorlaştırma veya basitleştirme kesinlikle söz konusu olmayacak. Lütfen içiniz rahat olsun. Daha önceki yıllardaki arkadaşlarınız neyle karşılaştılarsa siz de benzer bir durumla karşılaşacaksınız." 

    LGS kapsamında yapılacak merkezi sınav için örnek çalışma soruları yayınlamaya devam edeceklerini belirten Selçuk, sınavın online değil yüz yüze gerçekleştirileceğini ifade etti.

    Selçuk, "LGS ertelenir mi?" sorusunu "Bu tümüyle sağlık durumunuzun gidişatına bağlı." diye yanıtladı.  

    "LGS'ye girerken sağlık tedbirleri nasıl alınacak?" sorusu üzerine Selçuk, okulların temizliği konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiklerini belirterek okullar açılmadan ve sınav yapılmadan önce kapsamlı çalışma gerçekleştirileceğini bildirdi.  

    Meslek liselerinin Türkiye için çok büyük mesafeler kat etmeye başladığını, önümüzdeki yıl bu liselere büyük yönelim olacağını düşündüklerini vurgulayan Selçuk, meslek lisesi konusunda Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ile Genel Müdürlük yetkililerinin yoğun çalışma yaptıklarını aktardı.

    Selçuk, "Yaz tatilinde okul olacak mı?" sorusuna yanıtlarken yapılacak telafi veya hızlandırılmış eğitimlerle öğrencilere kazanımların yeterli şekilde verilemeyeceğini söyledi. Bu nedenle uzaktan eğitim yaptıklarını ve öğrencilere destek verdiklerini aktaran Selçuk, televizyon, EBA ve okullar açıldığında yüz yüze yapılacak telafi eğitimler birleştiğinde öğrencilerin eksiklerinin giderileceğini söyledi. 

    'Tatil konusundaki endişelere hiç gerek yok'

    Bakan Selçuk, "Yaz tatilinde eğitim öğretim yapılmasını biz en son ihtimal olarak görüyoruz. Sadece tedbir amaçlı planlamalarımızı yapıyoruz. Yoksa bizim yaz aylarında ders yapmak ya da okulları tümüyle açmak gibi bir derdimiz yok. Biz çocuklarımızın yazın dinlenmesini de önemsiyoruz. O yüzden de bu tatil konusundaki endişelere hiç gerek yok diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    "Telafi eğitimler ne zaman başlayacak, neyi kapsayacak?" sorusunu Bakan Selçuk, "Okullarda görmediğimiz müfredatı kapsayacak. Yoksa özel bir müfredat hazırlamak ya da müfredatı değiştirmek gibi bir derdimiz yok. Bu tamamen, önümüzdeki günlerde virüs seyrine bağlı olarak değişecek." diye yanıtladı.

    Koşulların her gün değiştiğini vurgulayan Selçuk, bu nedenle okulların ne zaman açılacağına ilişkin kesin bir şey söyleyemediklerini belirtti. Bakan Selçuk, "Telafi eğitimi şu andaki durumun devam etmesi ya da etmemesine bağlı olarak değişir. Diyelim ki 30 Nisan'dan sonra okullar açıldı, o zaman telafi eğitimin süresi ve içeriği değişir. Mesela, diyelim ki açılmadı, ona göre değişir" dedi.

    "Bu dönem sınıf geçme nasıl olacak?" sorusuna Selçuk, "Biz, bir karar vereceksek bunu muhakkak çocuklarımızın lehine veririz." yanıtını verdi.

    "Yazılılar ne olacak?" sorusu üzerine Bakan Selçuk, "Mevcut durum devam ettiğinde, ilk dönemde yapılan yazılı sınavları baz olarak alacağız ve bu şekilde değerlendirmiş olacağız." diye konuştu.

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