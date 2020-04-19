Türk-İş: Ücretsiz izni kötüye kullanan işveren varsa bize bildirin

Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak, "Kısa çalışma ödeneği imkânı varken, işverenlerin ücretsiz izne başvurmayacağını düşünmek istiyoruz. Buna karşın ücretsiz iznin bazı işverenler tarafından kötüye kullanıldığı görülürse, üyelerimiz bu durumu sendikalarına bildirsin" çağrısı yaptı.