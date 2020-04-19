Sabah yazarı Övür: 2020 Nobel Barış Ödülü Erdoğan'a verilmeli

Sabah yazarı Mahmut Övür, 2020 Nobel Barış Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alması gerektiğini belirterek, "Siyasi ömrünü küresel barışa ve ‘dünya mazlumları’na adayan biri olarak gerçek anlamda barış ödülünü hak etmiyor mu?" ifadelerini kullandı.

Sabah yazarı Mahmut Övür, ‘Nobel Barış Ödülü kime verilmeli?’ başlıklı yazısında 2020 Nobel Barış Ödülü'nü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alması gerektiğini belirtti:

‘BM Mülteciler Yüksek Komiserliği önermeli’

“Siyasi pencereden bakmayan, ideolojik saplantılarından arınmış bir Nobel komitesi olsa, sizce 2020 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kime verirdi? Başkan Erdoğan, siyasi ömrünü küresel barışa ve ‘dünya mazlumları’na adayan biri olarak gerçek anlamda barış ödülünü hak etmiyor mu?"

Övür, Nobel Barış Ödülü'nün 100 yılı aşkın süredir eski ABD Başkanı Barack Obama örneğinde olduğu gibi 'siyaseten' verildiğinin de bilindiğini öne sürerek, "Bu yüzden 2020 yılı Nobel Barış Ödülü Başkan Erdoğan'a verilmeli. Bunu da iki kez o ödülü alan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği önermeli..." ifadelerini kullandı.