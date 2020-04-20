Datça Belediyesi'nden koronavirüsten ölen ABD'li arkeolog için ‘İyi bilmezdik’ mesajı

Muğla'nın Datça ilçesi belediyesi sosyal medya hesabından, 3 bin yıllık antik Knidos kenti harabelerinde 1971-1977 yılları arasında birçok kazı yapan ABD’li Arkeolog Prof. Dr. Iris Cornelia Love'ın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

'Afrodit heykelini bulacağım diye dinamitle taş taş üstünde bırakmadı'

Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine göre Knidos'taki birçok tarihi eseri Amerika'ya kaçırmakla suçlanan Love için belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Knidos’u soyan, Afrodit heykelini bulacağım diye dinamitle taş taş üstünde bırakmayan Amerikalı Prof. Arkeolog Iris Cornelia Love, Corona’dan hayatını kaybetmiş. İyi bilmezdik” ifadeleri kullanıldı.

Knidos'u soyan, Afrodit heykelini bulacağım diye dinamitle taş taş üstünde bırakmayan Amerikalı Prof. Arkeolog Iris Cornelia Love, Corona'dan hayatını kaybetmiş.

İyi bilmezdik. — Datça Belediyesi (@datcabelediyesi) April 19, 2020

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‘Affınızı istirham ediyoruz’

Belediye daha sonra “İyi bilmezdik” cümlesinin şık olmadığı eleştirisine katılıyor, affınızı istirham ediyoruz” mesajını paylaştı.

"iyi bilmezdik" cümlesinin şık olmadığı eleştirisine katılıyor, affınızı istirham ediyoruz 😔 — Datça Belediyesi (@datcabelediyesi) April 19, 2020

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Arkeoloji dünyasında bilinen bir isim olan 87 yaşındaki Love New York'ta yaşıyordu.