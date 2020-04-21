Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu üyelerinin gerçek hesaplarını paylaştı

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri adına sosyal medyada açılan sahte hesaplar Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Bakanlığa ait 'Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm' adlı Twitter hesabında Bilim Kurulu üyeleri adına açılan sahte hesaplarla ilgili uyarıda bulunuldu.

T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve Kurul Üyeleri adına sahte sosyal medya hesapları açıldığı tespit edilmiştir.

Resmî kaynağı olmayan sahte profillere ve paylaşımlarına lütfen itibar etmeyiniz.

Sosyal medya kullanıcısı olan Bilim Kurulu Üyelerinin hesap bilgileri👇 pic.twitter.com/JL6QKAd3Y4 — T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm (@sagliklicozum) April 21, 2020

​Açıklamada, "T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve Kurul Üyeleri adına sahte sosyal medya hesapları açıldığı tespit edilmiştir. Resmî kaynağı olmayan sahte profillere ve paylaşımlarına lütfen itibar etmeyiniz" denildi ve sosyal medya kullanıcısı olan Bilim Kurulu üyelerinin gerçek hesap bilgileri ve profilleri paylaşıldı.

Bakanlık ayrıca, "T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'na ait sosyal medya hesabı bulunmamaktadır" mesajını paylaştı.