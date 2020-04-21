Kayıt
17:34 21 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Koronavirüse karşı yardım bahanesiyle 40 bin lira dolandırılan Galatasaray 2. Başkanı Albayrak'tan suç duyurusu

    © İHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 22
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104187/85/1041878578_0:1:1200:676_1200x675_80_0_0_f4d0ca42a14099d8049ea2f699d8289e.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202004211041878773-koronaviruse-karsi-yardim-bahanesiyle-40-bin-lira-dolandirilan-galatasaray-2-baskani-albayraktan/

    Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, kendisini belediye başkanı olarak tanıtarak arayan ve koronavirüs salgını nedeniyle yardım topladığını iddia eden kişi tarafından 40 bin lira dolandırıldığını söyleyerek suç duyurusunda bulundu.

    Galatasaray'ın 2. Başkanı Albayrak, kendisini belediye başkanı olarak tanıtan bir kişi tarafından koronavirüse karşı yardım kampanyası bahanesiyle dolandırıldı.

    Albayrak, konuyla ilgili olarak avukat Kemal Aytaç aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

    Dilekçede Altur Turizm Servis ve Ticaret Ltd. yetkilisi olan Albayrak'ı 8 Nisan'da arayan bir kişinin kendisini bir ilçe belediye başkanı olarak tanıtarak, koronavirüs salgını nedeniyle yardım toplandığını söylediği aktarıldı.

    'Hesaba 40 bin lira gönderildi'

    Albayrak'ın da katkıda bulunmayı kabul etmesi üzerine asistanı Emel Sancak tarafından gerekli görüşme ve işlemlerin yapıldığı ifade edilen dilekçede, "Emel Sancak önce şirket telefonundan aranmış ve telefonda kendisini belediye başkanı tarafından yönlendirilmiş kişi olarak tanıtan Fatih B., gerekli banka bilgilerini iletmekte kolaylık olması açısından Emel Sancak'ın cep telefonu numarasını istemiştir. Ardından  Emel Sancak'ın iş telefonuna, ödeme yapılacak olan hesap bilgisi kısa mesaj olarak gönderilmiştir. Ayrıca söz konusu yardım için alınan malzemelerin faturasının da ibraz edileceği ifade edilmiştir" denildi.

    Siber saldırı
    © REUTERS / Kacper Pempel/
    ESET uyarıyor: Koronavirüs haritası hackerların hedefinde
    Dilekçede, Altur Turizm Şirketi'nden şüphelilerden A.B.'nin hesabına 40 bin lira gönderildiği belirtilerek, daha sonra Emel Sancak'ın önceden görüştüğü numaradan arayan kişinin fatura ibraz edilemeyeceğini ve bu konuyla ilgili belediye başkanının kendisi ile görüşeceğini belirttiği kaydedildi.

    Telefon görüşmesinde kendisini belediye başkanı olarak tanıtan kişinin fatura ve makbuzlarda problem olduğuna dair bir konuşma yaptığına vurgu yapılan dilekçede, telefonla belediye başkanına bağlanılması ve yardım kampanyası için yapılan bağışın makbuzunun düzenlenmemesi üzerine şüphelenildiği ifade edildi.

    Dilekçede, olağan olmayan bu durum üzerine daha önce görüşme yapılan numaranın tekrar arandığı belirtilerek, ancak söz konusu numaraya ulaşılmadığı anlatıldı.

    'Hesapla ilgili başka şikayetlerin de olduğu öğrenilmiş'

    Böylelikle her şeyin bir kandırmaca olduğunun anlaşıldığı ve ayrıca söz konusu hesapla ilgili başka şikayetlerin bulunduğunun da öğrenildiği aktarılan dilekçede, paranın, gönderildiği şubeden derhal çekildiği bilgisine yer verildi.

    © AA /
    İçişleri Bakanlığı'ndan Metin Şentürk'lü kamu spotu: Bu kadar basit oltaya gelme
    Dilekçede, bankanın ilgili şubesinden paranın tahsilatına ilişkin tüm kamera kayıtları ile diğer tüm kayıtların istenilmesi talep edilerek, şirket yetkililerinin bu zor günlerde ülkesine yardımda bulunmak istemişken şüphelilerin suç teşkil eden eylemlerine maruz kaldığı kaydedildi.

    Suç duyurusu dilekçesinde, şüphelinin ve tespit edilecek diğer şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık suçu" suçundan dava açılması istendi.

    Etiketler:
    Türkiye, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Suç duyurusu, Galatasaray, Dolandırıcılık, Yardım kampanyası, Koronavirüs, Abdurrahim Albayrak
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Mada Adası
    Mada Adası'nda koronavirüsten izole yaşıyorlar
    Karikatür
    ABD'de WTI ham petrolü işlem tarihindeki en düşük fiyatı gördü
    İnfografik
    Yeni Rus korvet 'Retivıy'
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet