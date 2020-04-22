İstanbul'da kamuda mesai saatleri değiştirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ramazan bayramı sonuna kadar kamudaki mesai saatiyle ilgili yeni düzenlemeye gidildiğini açıkladı.
Yerlikaya, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında "27 Nisan Pazartesi gününden 27 Mayıs 2020'ye (Ramazan Bayramı sonu) kadar geçerli olmak üzere İstanbul'da mesai saatleri; 09.00-12.30 ve 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır" dedi.
#COVID19 tedbirleri kapsamında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 22, 2020
📌27 Nisan Pazartesi gününden
📌27 Mayıs 2020'ye (Ramazan Bayramı sonu) kadar geçerli olmak üzere
İstanbul’da mesai saatleri;
📌09.00-12.30,
📌13.00-16.30 olarak uygulanacaktır.
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