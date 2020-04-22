Emekli polisi dövüp gasp eden şüpheli: Suçsuzum, iftira atıldı

Konya'da emekli polis memurunu dövüp, gasp eden iki şüpheliden biri yakalandı. Suçlamaları kabul etmeyen şüphelinin 4 gün önce İnfaz Yasası'ndan yararlanarak cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Konya'da emekli polis memurunu dövüp, 8 bin TL parası ile cüzdan ve evinin anahtarlarını gasp eden iki şüpheliden biri yakalandı. Gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen 26 yaşındaki Savaş G.'nin 4 gün önce İnfaz Yasası'ndan yararlanarak cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta 2 şüpheli, emekli polis memuru H.C.'yi dövüp, 8 bin TL parası ile cüzdan ve evinin anahtarlarını gasbederek kaçtı.

Yaralanan ve ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan H.C. burada tedavi altına alındı. H.C. polise verdiği ilk ifadesinde olayı gerçekleştirenlerden birininin daha önce de evinden silahını çalan Savaş G. olduğunu söyledi.

Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şubesi'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, yapılan operasyonla şüpheliyi yakaladı. 4 gün önce İnfaz Yasası'ndan yararlanarak cezaevinden çıktığı belirtilen Savaş G.'nin emniyetteki sorgusunda olayı kendisinin yapmadığı, iftira atıldığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Polis, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.