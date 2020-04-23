Antalya’da kasap, manav, şarküteri ve yufkacıların izni iptal edildi

Antalya Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, 23-26 Nisan tarihlerinde 09.00-14.00 saatleri arasında açık olması için kasap, şarküteri, manav ve yufkacılara verilen izin İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi.

Antalya’da Hıfzıssıhha Kurulunca, koronavirüsle mücadele kapsamında ek kararlar alındı. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 23 ve 24 Nisan tarihlerinde market ve bakkalların sabah 9’dan öğle 2’ye kadar açık olması kararlaştırılmıştı.

Buna ek olarak market ve bakkalların yanı sıra, kasap, şarküteri, manav ve yufkacıların da 09:00-14:00 saatleri arasında faaliyet göstermesine izin verilmişti.

Bu karar İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi. Bu kapsamda kasap, şarküteri, manav ve yufkacıların 23-26 Nisan tarihleri süresince 4 gün boyunca kapalı tutulacak.