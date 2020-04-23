Sağlık Bakanı Koca'dan 'küçük Bilim Kurulu' toplantısı paylaşımı: 'Parklar açık olsaydı çok iyi olurdu, neyse boş ver'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Sevincin sesi bugün hepimize ulaştı. 23 Nisan kutlu olsun" notuyla bir video paylaştı.

Video, Koca'nın sosyal medyada çok konuşulan 'Bana yaklaşma' sözünü içeren videosuna atıfta bulunan çocukla başlıyor. Daha sonra çocuk bilim kurulu üyeleri görüşlerini anlatıyor. Video kısa sürede büyük beğeni topladı.

Sevincin sesi bugün hepimize ulaştı. 23 Nisan kutlu olsun. #23NisanKutluOlsun 🇹🇷 pic.twitter.com/QoJNnSzHLe — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 23, 2020

​Çocukların kullandığı "Çikolata satan bakkalların bu süreçte açık tutulmasını öneriyorum", "Parklar açık olsaydı çok iyi olurdu, neyse boş ver. Dişimizi sıkacağız" ifadeleri gülümsetti.