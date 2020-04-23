Cumhurbaşkanlığı'ndan 23 Nisan'a özel YouTube konseri

Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle '7 tepenin şehrinden 7 kıtaya' sloganıyla bir konser düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla '7 tepenin şehri İstanbul'dan 7 kıtaya' sloganıyla bir konser gerçekleştirildi.

Konser, İletişim Başkanlı'ğının YouTube kanalında canlı yayımlandı.

Konserin programı

Konserin programı şu şekildeydi:

Piyanist İdil Biret, ' İnsanlık Senfonisi ' olarak da bilinen ölümsüz eseri İstanbul Boğazı' nda seslendirecek.

' ' olarak da bilinen ölümsüz eseri nda seslendirecek. Arpist Şirin Pancaroğlu ve ses sanatçısı Bora Uymaz, Yunus Emre'nin ' Ben Yürürem Yane Yane ' ilahisini Kız Kulesi 'nde icra edecek.

ve ses sanatçısı Yunus Emre'nin ' ' ilahisini 'nde icra edecek. Ayasofya'da neyzen Yavuz Akalın 'Segah Peşrev' (Yusuf Paşa), Topkapı Sarayı'nda udi Murat Bağdatlı 'Kürdilihicazkar Longa' (Kemani Sebuh), Galata Kulesi'nde flüt sanatçısı Elif Yurdakul Baykurt 'Syrinx' (Claude Debussy), Dolmabahçe Sarayı'nda tamburi Özer Özel ve kemence sanatçısı Aslıhan Özel 'Nihavend Saz Semai' (Mesut Cemil Bey), Pierre Loti Tepesi'nde kanuni Serkan Mesut Halili 'Şehnaz Longa' (Santuri Ethem Bey) eserlerini seslendirecek.

İletişim Başkanlığı, söz konusu konserin saatini ise resmi Twitter hesabında şu sözlerle paylaşmıştı:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda '7 Tepenin Şehri İstanbul’dan 7 Kıtaya' konseriyle İstanbul semalarından dünyaya sevgi ve birlik çağrısında bulunulacak. Cumhurbaşkanlığınca gerçekleştirilecek konser bugün 19:00’da İletişim Başkanlığı'nın YouTube kanalından yayınlanacak."

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "7 Tepenin Şehri İstanbul’dan 7 Kıtaya" konseriyle İstanbul semalarından dünyaya sevgi ve birlik çağrısında bulunulacak.

Cumhurbaşkanlığınca gerçekleştirilecek konser bugün 19:00’da https://t.co/Js1PwxKYhe kanalından yayınlanacak. pic.twitter.com/4zpPpZtyCj — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 23, 2020

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