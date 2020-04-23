Almanya'daki Türk vatandaşlarının ülkeye dönüşleri tamamlandı

Almanya'da geçici süre için bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir mahsur kalan Türk vatandaşlarının yurda dönüşlerinin tamamlandığı bildirildi.
Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Almanya’da vizeyle geçici olarak bulunup, Türkiye'ye dönmek için Başkonsolosluklara başvuran 3 bin 473 vatandaşımız 20-23 Nisan'da Türk Hava Yollarının Almanya’nın 7 kentinde düzenlediği toplam 15 özel seferle ülkemize dönmüşlerdir."
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan operasyonun Dışişleri Bakanlığı'nın güçlü desteğiyle başarıyla gerçekleştirildiği vurgulanarak operasyonda emeği geçen Başkonsolosluk ve THY çalışanlarına teşekkür edildi.
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