Kayıt
17:25 24 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Koronavirüs temizliğinde atılan çuvaldan 18 yıllık 'kardeş cinayeti' çıktı

    © Fotoğraf : Habertürk
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 21
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104190/22/1041902212_0:24:1200:699_1200x675_80_0_0_96b16d4acbf643283255e963dd13a457.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202004241041902311-koronavirus-temizliginde-atilan-cuvaldan-18-yillik-kardes-cinayeti-cikti/

    Kocaeli'de çöp döküm sahasında hurda toplayan kişiler tarafından bir çuval içerisinde battaniyeye sarılı halde bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü. İzmit ilçesinde koronavirüs temizliği yapan bina sakinlerinin attığı belirlenen o çuvaldan 'kardeş cinayeti' çıktı.

    Kocaeli’de çöp döküm sahasında hurda toplayan kişiler tarafından bir çuval içerisinde battaniyeye sarılı halde bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü. Cesedin 2002 yılında kardeşi tarafından öldürülen Ercüment Çetin’e ait olduğu belirlendi. Sır olay salgın nedeniyle bina temizliği yapılınca ortaya çıktı.

    Caner Aktan'ın Habertürk'te yayınlanan haberine göre İzmir'de bulunan Karadenizliler mahallesinde belediyenin hafriyat döküm sahasında geçen salı günü hurda toplayan kişiler tarafından bir çuvalın içerisinde battaniyeye sarılı halde çürümüş ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

    Virüs temizliği yaparken bulup attılar

    Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri yaptıkları çalışmalarda, cesedin yıllar önce çuval içerisine konulduğunu belirledi. Çuvalın belediye ekipleri tarafından Serdar mahallesinden alındığı belirlendi. Yapılan araştırmalar sonucu bölgede bulunan bir apartmanda koronavirüs nedeniyle temizlik yapıldığı anlaşıldı. Bina yöneticisinden alınan bilgiler doğrultusunda, atıkların kullanılmayan daireden alındığı belirlendi.

    Ağabeyini öldürdüğünü itiraf etti

    Tapu kayıtlarını inceleyen polis ekipleri daire sahiplerinin 1987 yılında Almanya'dan Kocaeli'ye kesin dönüş yapan ve bir süre sonra Sakarya’ya taşınan Çetin ailesi olduğunu tespit etti. Ayrıca Çetin ailesinin 2002 yılında büyük oğulları Ercüment Çetin hakkında kayıp ihbarında bulunduğu ve o günden bu yana da kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

    Ekipler durumdan şüphelenerek aile yakınları ve Ercüment Çetin'in Sakarya'da yaşayan kardeşlerinin ifadesine başvurdu. 38 yaşındaki Recep Çetin,ağabeyini öldürdüğünü itiraf etti. Çetin, ağabeyinin küçükken geçirdiği hastalık nedeniyle saldırgan davranışlarda bulunduğunu ileri sürerek, olay tarihinde de kendisine saldırdığı için bıçaklayarak öldürdüğünü savundu.

    Adliyeye sevk edildi

    Recep Çetin, Sakarya'da öldürdüğü ağabeyinin cesedini Kocaeli'deki evlerine getirdiğini söyledi. Çetin, saman çuvalına koyduğu cesedin üzerine kokmaması ve bulunmaması amacıyla inşaat kumu döküp daire içine bıraktığını itiraf etti. Recep Çetin, ifadesinin ardından olayda kendisine yardımcı olduğu düşünülen ağabeyi E. Çetin ile birlikte Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

    Etiketler:
    Kocaeli, Cinayet, Temizlik, Koronavirüs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rusya'nın başkenti Moskova'daki Lenin heykeli
    Vietnam’dan Antarktika’ya: Dünyanın dört bir yanındaki Lenin heykelleri
    Karikatür
    ‘ABD, Suudi Arabistan’dan petrol ithalatını keserse, petro-dolar sistemi çöker’
    İnfografik
    Kovid-19'la mücadele için Türkiye'nin yaptığı yardımlar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet