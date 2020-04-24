Koronavirüs temizliğinde atılan çuvaldan 18 yıllık 'kardeş cinayeti' çıktı

Kocaeli'de çöp döküm sahasında hurda toplayan kişiler tarafından bir çuval içerisinde battaniyeye sarılı halde bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü. İzmit ilçesinde koronavirüs temizliği yapan bina sakinlerinin attığı belirlenen o çuvaldan 'kardeş cinayeti' çıktı.

Kocaeli’de çöp döküm sahasında hurda toplayan kişiler tarafından bir çuval içerisinde battaniyeye sarılı halde bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü. Cesedin 2002 yılında kardeşi tarafından öldürülen Ercüment Çetin’e ait olduğu belirlendi. Sır olay salgın nedeniyle bina temizliği yapılınca ortaya çıktı.

Caner Aktan'ın Habertürk'te yayınlanan haberine göre İzmir'de bulunan Karadenizliler mahallesinde belediyenin hafriyat döküm sahasında geçen salı günü hurda toplayan kişiler tarafından bir çuvalın içerisinde battaniyeye sarılı halde çürümüş ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Virüs temizliği yaparken bulup attılar

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri yaptıkları çalışmalarda, cesedin yıllar önce çuval içerisine konulduğunu belirledi. Çuvalın belediye ekipleri tarafından Serdar mahallesinden alındığı belirlendi. Yapılan araştırmalar sonucu bölgede bulunan bir apartmanda koronavirüs nedeniyle temizlik yapıldığı anlaşıldı. Bina yöneticisinden alınan bilgiler doğrultusunda, atıkların kullanılmayan daireden alındığı belirlendi.

Ağabeyini öldürdüğünü itiraf etti

Tapu kayıtlarını inceleyen polis ekipleri daire sahiplerinin 1987 yılında Almanya'dan Kocaeli'ye kesin dönüş yapan ve bir süre sonra Sakarya’ya taşınan Çetin ailesi olduğunu tespit etti. Ayrıca Çetin ailesinin 2002 yılında büyük oğulları Ercüment Çetin hakkında kayıp ihbarında bulunduğu ve o günden bu yana da kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Ekipler durumdan şüphelenerek aile yakınları ve Ercüment Çetin'in Sakarya'da yaşayan kardeşlerinin ifadesine başvurdu. 38 yaşındaki Recep Çetin,ağabeyini öldürdüğünü itiraf etti. Çetin, ağabeyinin küçükken geçirdiği hastalık nedeniyle saldırgan davranışlarda bulunduğunu ileri sürerek, olay tarihinde de kendisine saldırdığı için bıçaklayarak öldürdüğünü savundu.

Adliyeye sevk edildi

Recep Çetin, Sakarya'da öldürdüğü ağabeyinin cesedini Kocaeli'deki evlerine getirdiğini söyledi. Çetin, saman çuvalına koyduğu cesedin üzerine kokmaması ve bulunmaması amacıyla inşaat kumu döküp daire içine bıraktığını itiraf etti. Recep Çetin, ifadesinin ardından olayda kendisine yardımcı olduğu düşünülen ağabeyi E. Çetin ile birlikte Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.