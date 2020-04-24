Tunceli'de yeni bir koronavirüs vakası tespit edildi

Tunceli Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kentte tespit edilen sekiz koronavirüs vakasından sonuncusunun da, dün taburcu edildiği duyurulmuştu. Yeni bir açıklama daha yapılarak bugün bir hastanın daha pozitif çıktığı bildirildi.

Tunceli Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bugün 1 pozitif vakanın daha tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada "Sevgili Tuncelili Hemşehrilerimiz;Dün bu vakitler 8 pozitif vakamızın 8’inin de taburcu olduğunu yazmıştık.Bugün maalesef 1 pozitif vakamız çıktı.Toplam vaka sayımız 9 (8 taburcu,1 tedavisi devam ediyor)oldu.REHAVET OLMAMALI. Alınan kararlara titizlikle uyalım" ifadeleri kullanıldı.

Sevgili Tuncelili Hemşehrilerimiz;Dün bu vakitler 8 pozitif vakamızın 8’inin de taburcu olduğunu yazmıştık.Bugün maalesef 1 pozitif vakamız çıktı.Toplam vaka sayımız 9 (8 taburcu,1 tedavisi devam ediyor)oldu.REHAVET OLMAMALI. Alınan kararlara titizlikle uyalım.🇹🇷 #EvdeKalTunceli pic.twitter.com/9ArtpTixwU — T.C.Tunceli Valiliği (@TunceliValiligi) April 24, 2020

​Valiliğin daha önce yaptığı açıklamada kentte hiç koronavirüs vakası kalmadığı belirtilmiş ve "Şu ana kadar Tunceli’de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan;7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan 1 hastamız da taburcu oldu.Böylece iyileşip,taburcu olan hasta sayımız 8 şükür. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz" denilmişti.

Şu ana kadar Tunceli’de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan;7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan 1 hastamız da taburcu oldu.Böylece iyileşip,taburcu olan hasta sayımız 8 şükür. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz.👏 #EvdeKalTunceli 🇹🇷 pic.twitter.com/RSZyosVeSc — T.C.Tunceli Valiliği (@TunceliValiligi) April 23, 2020

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