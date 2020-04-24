Tunceli'de yeni bir koronavirüs vakası tespit edildi

Tunceli Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bugün 1 pozitif vakanın daha tespit edildiği duyuruldu.
Açıklamada "Sevgili Tuncelili Hemşehrilerimiz;Dün bu vakitler 8 pozitif vakamızın 8’inin de taburcu olduğunu yazmıştık.Bugün maalesef 1 pozitif vakamız çıktı.Toplam vaka sayımız 9 (8 taburcu,1 tedavisi devam ediyor)oldu.REHAVET OLMAMALI. Alınan kararlara titizlikle uyalım" ifadeleri kullanıldı.
Sevgili Tuncelili Hemşehrilerimiz;Dün bu vakitler 8 pozitif vakamızın 8’inin de taburcu olduğunu yazmıştık.Bugün maalesef 1 pozitif vakamız çıktı.Toplam vaka sayımız 9 (8 taburcu,1 tedavisi devam ediyor)oldu.REHAVET OLMAMALI. Alınan kararlara titizlikle uyalım.🇹🇷 #EvdeKalTunceli pic.twitter.com/9ArtpTixwU— T.C.Tunceli Valiliği (@TunceliValiligi) April 24, 2020
Valiliğin daha önce yaptığı açıklamada kentte hiç koronavirüs vakası kalmadığı belirtilmiş ve "Şu ana kadar Tunceli’de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan;7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan 1 hastamız da taburcu oldu.Böylece iyileşip,taburcu olan hasta sayımız 8 şükür. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz" denilmişti.
Şu ana kadar Tunceli’de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan;7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan 1 hastamız da taburcu oldu.Böylece iyileşip,taburcu olan hasta sayımız 8 şükür. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz.👏 #EvdeKalTunceli 🇹🇷 pic.twitter.com/RSZyosVeSc— T.C.Tunceli Valiliği (@TunceliValiligi) April 23, 2020
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