‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü Türkiye’de internet üzerinden gerçekleştirilecek

Sputnik’e konuşan Ankara’daki Rus Kültür Derneği’nin Başkanı Larissa Lutkova Türkkan, Türkiye’deki Rus vatandaşları organizasyonları koordinasyon konseyinin, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla her yıl yapılan ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşünün bu yıl internette gerçekleştirilmesine karar verdiğini söyledi.

Türkkan, “Ölümsüz Alay yürüyüşü her yıl Ankara, İstanbul, Antalya, Alanya, Manisa, Bodrum, Marmaris ve Türkiye’nin başka kentlerinde gerçekleştiriliyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle bu etkinlikte değişikliğe gidildi” dedi.

Etkinliğe Türkiye’de yaşayan herkesin katılabileceğini belirten Türkkan, şöyle konuştu: “Her yıl Ölümsüz Alay yürüyüşüne katılanları ve daha önce bunu hiç yapmamış olan herkesi, bir ilk olarak internette düzenlenecek yürüyüşe davet ediyoruz. Yakınınızın fotoğrafını alın, ailenizi masanın etrafında toplayın, askerinizi yad edin, onu çocuklarınıza anlatın. http://polkturkey.ru sitesinde kahramanınızla ilgili hatıraları ve fotoğrafları yayınlayacağız. Katılım için bilgiyi de siteden alabilirsiniz.”

Rusya’da 9 Mayıs’ta, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Büyük Vatan Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğrattığı Büyük Zafer kutlanıyor.

Kutlamalar çerçevesinde savaşın kahramanlarının anıldığı ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü düzenleniyor. Düzenlenen yürüyüşe ise her yıl çok binlerce kişi katılıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yürüyüşe katılıyor ve İkinci Dünya Savaşı’nda mücadele eden babasının fotoğrafını taşıyor.