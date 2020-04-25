Ticaret Bakanlığı'ndan 'e-ticaret olarak KOBİ’lerin yanındayız' kampanyası

Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı olumsuz etkileyen salgın sürecinde Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile KOBİ’lere birçok önemli desteğin sağlandığını, bunun yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca da çeşitli destek paketlerinin hayata geçirildiğini belirtti.

Bakanlık olarak KOBİ’lerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Pekcan, "KOBİ’lerimiz hem iç ticaretin aksamaması hem de vatandaşlarımız evde kalırken ihtiyaçlarını karşılamak için cansiperane çalışıyorlar. Onlar ticaret hayatımızın asıl kahramanları" değerlendirmesinde bulundu.

'Paket yemek ve sanal market uygulamaları da dahil oldu'

Pekcan, Bakanlık olarak KOBİ ve iş insanlarıyla sürekli temas halinde olduklarını, onların sıkıntılarını, taleplerini dinlediklerini ve çözüm önerilerini değerlendirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

© AFP 2020 / Bülent Kılıç TEPAV: Koronavirüs salgını 1 yıl sürerse Türkiye ekonomisi yüzde 38 küçülecek istihdamlarını korumalarını teşvik etmek amacıyla 'E-Ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız' dayanışma kampanyasını başlattık. Bu kapsamda e-ticaret siteleriyle görüşmelerde bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Kampanyamıza e-ticaret sitelerinin yanı sıra paket yemek ve sanal market uygulamaları da dahil oldu."

'Tüm e-ticaret sitelerini bu dayanışmaya davet ediyoruz'

Bakan Pekcan, kampanyaya ilk etapta 10’un üzerinde elektronik ticaret sitesi ve yer sağlayıcının katıldığını ve destek sağladığını bildirdi. Pekcan, "Kampanyamız kapsamında bazı e-ticaret siteleri KOBİ’lere yönelik vadelerini düşürürken, bazıları komisyon oranlarında indirime gitti. Bu sitelerin bir kısmı KOBİ’lerimize istihdam sözü verdi, bir kısmı da KOBİ’lerimize özel paketler hazırladı" ifadesini kullandı.

Tüm e-ticaret sitelerini bu dayanışma kampanyasına davet eden Pekcan, "Bu zor zamanları devletimizin desteği, birlik, beraberlik ve dayanışmayla daha güçlü olarak atlatacağımıza yürekten inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.