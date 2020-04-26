Başsavcılık, çocuklarını rehin alan babanın infaz düzenlemesiyle cezaevinden çıktığı iddialarını yalanladı

Başsavcılık, Çankaya'da baba F.S'nin, kavga ettiği eşinin evi terk etmesi ve eve dönmemesi üzerine biri 4 yaşında kız, diğeri 7 yaşında erkek olmak üzere 2 çocuğunu evinde rehin aldığı olaya ilişkin açıklamada bulundu.

F.S'nin 7242 sayılı 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' kapsamında cezaevinden çıktığına ilişkin iddiaların, bazı internet siteleri ile sosyal medyada yer alması üzerine açıklama yapılması zaruretinin ortaya çıktığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"F.S. isimli kişinin, 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'hakaret' suçlarından kesinleşmiş 17 ay 40 gün hapis cezası için 19 Mayıs 2017 tarihinde cezaevine alındığı, 23 Eylül 2019 tarihinde denetimli serbestliğe ayrıldığı, şahsın 7242 sayılı Yasa kapsamında cezaevinden çıktığı hususunun gerçeği yansıtmadığı kamuoyuna saygı ile duyurulur."