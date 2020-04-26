Prof. Öztürk: Kanalizasyon sistemi izlenerek koronavirüs haritası çıkarılabilir

Eski milletvekili ve bakanlık müsteşarı Prof. Mustafa Öztürk, koronavirüs salgınının bitip bitmediğini anlamak için kanalizasyonlardan alınan numunelerin incelenebileceğini söyledi. Öztürk, virüs taşıyan ancak belirti göstermeyen kişilerin tespitinde bu yöntemin etkili olacağını belirtti.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı ve eski AK Parti Hatay Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Öztürk, koronavirüs salgınıyla ilgili kanalizasyon izleme önerisinde bulundu.

Öztürk, virüs haritasının net olarak çıkarılması ve salgının sona erdiğinin belirlenmesi için kanalizasyonların izlenmesinin fırsat olacağını açıkladı.

Gazete Duvar'ın haberine göre, kanalizasyon sistemi izlenerek, nerelerin erken karantinaya alınacağı tespit edilebilir” diyen Öztürk, “Covid-19 virüs haritası çıkarılabilir. Birçok çalışma diyor ki ‘Bir şehirde virüs sonlandı diyebilmek için kanalizasyonda virüsün olmadığının tespit edilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs taşıyan ancak belirtilerini göstermeyen ya da hastalığı hafif anlatan kişilerin tuvaletlerini yaparken virüsü dışkıları yoluyla kanalizasyona döktüklerini anlatan Öztürk, "Bir şehirde her bir bireyi, özellikle de semptomları olmayan kişileri ayrı ayrı test etme kapasitesi olmadan, virüsün ne kadar yaygın olduğu veya bazı toplulukları diğerlerinden daha fazla etkileyip etkilemediği, kanalizasyon sistemi izlenerek tespit etmek mümkün” dedi.

Kanalizasyona atılan virüslerin insana bulaştığına dair kanıtlanmış bir çalışma olmadığını açıklayan Öztürk, kanalizasyonda ve atık su arıtma tesislerinde çalışan işçilerin önlem alması gerektiğini söyleyerek, "Kanalizasyon ve atık su arıtma tesislerinde çalışanlar korona giysileriyle (PPE) çalışma yapmalı. Aksi durumda bunlarla ilgili risk olabilir” ifadelerini kullandı.