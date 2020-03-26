Hollanda’da kanalizasyon suyunda koronavirüs çıktı: ‘Atık sulardan uzak durun’

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü, virüsün bazı hastaların dışkıları yoluyla kanalizasyona karıştığını belirtilerek, atık sulardan uzak durulmasını istedi.

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) salgının yoğun olarak görüldüğü Tilburg kenti ile başkent Amsterdam’daki kanalizasyon suyunda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığını açıkladı.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, virüsün bazı hastaların dışkıları yoluyla kanalizasyona karıştığı anlaşıldı, RIVM atık sulardan uzak durulmasını istedi. Enstitü, Hollanda’da salgının yayılması üzerine Mart ayı ortalarında kanalizasyon sularında inceleme yaptı.

İlk resmi korona hastasının teşhis edildiği yerde görüldü

Ülkede ilk resmi korona hastasının teşhis edildiği Loon op Zand ilçesinin atık su arıtma tesisinin yanı sıra Kaatsheuvel kasabası, Tilburg ve Amsterdam kentlerinin kanalizasyon şebekelerinde koronavirüs bulundu.

Loon op Zand ilçesinin bağlı olduğu Tilburg, Hollanda’da koronavirüs salgınının en yoğun olduğu Noord Brabant bölgesinde yer alıyor.

RIVM’nin daha önce yaptığı atık su araştırmasında norovirüs, antibiyotiğe dirençli bakteriler, çocuk felci ve kızamık virüsü de aynı teknikle belirlenmişti.

‘Köpeğinizin tahliye edilen suda oynamasına izin vermemelisiniz’

Kaatsheuvel kasabasındaki arıtma tesisinden çıkan sularda virüsün yer almadığını ve arıtma suyu ile içme suyu arasında bağlantı bulunmadığını belirten Hollandalı uzmanlar, içme sularının güvenli olduğunu açıkladı.

Su İşletmeleri Birliği'ne göre, Kaatsheuvel’deki yerel sakinler için herhangi bir risk yok.

Birlik açıklamasında, “Kanalizasyon arıtma tesisinden çıkan suda koronavirüs bulunamadı. Ama tabii ki, daha önce olduğu gibi buraya yüzmeye gitmemeli veya köpeğinizin tahliye edilen suda oynamasına izin vermemelisiniz” dendi.