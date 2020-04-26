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    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketlerinden İstanbul Personel Yönetim AŞ'nin (İSPER) iftar programına katıldı.

    AK Partili Kurtulmuş: Koronavirüs sonrası ekonomideki daralma süreci Türkiye'yi de etkileyecek ancak bir avantajımız var

    © AA / Erhan Elaldı
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (368)
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    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Koronavirüs salgını sonrası ekonomideki daralma süreci Türkiye'yi de tabii ki etkileyecek ancak Türkiye'nin bir avantajı var; Türkiye kamu borçluluğu bakımından dünyadaki en avantajlı ülkelerden birisidir. Bizim borcumuz bu anlamda ciddi bir şekilde azalmış vaziyettedir" dedi.

    AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kanal 7'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 

    Koronavirüs ile mücadelede gelinen noktaya ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, Türkiye'nin ilk andan itibaren tedbirlerini aldığını, tüm kurum ve kuruluşların da sorumluluklarını yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi. 

    Kurtulmuş, tüm bakanlıkların kendi alanlarında yoğun çalışmalar yaptığını anlatarak, "Ümit ediyorum ki son birkaç günlük veriler çok şükür beklediğimiz gibi geliyor. Bundan sonra da inşallah birini plato yapması ve önümüzdeki süreçte özellikle bayrama kadar olan süreçte bu işin düşüşe doğru geçmesini sağlayacak bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu. 

    'Ruhlarında olan kirlilikleri ortaya döküyorlar'

    Türkiye'nin virüsle bağlantılı ölüm sayılarını gizlediğine ilişkin yabancı basında haberlerin yapıldığının hatırlatılması üzerine Türkiye'de bir tek vakanın bile gizlenmediğini vurgulayan Kurtulmuş, "Bunlar herhalde kendi kafalarında, içlerinde, ruhlarında olan kirlilikleri ortaya döküyorlar" dedi. 

    Kurtulmuş, normalleşme süreci konusunda izlenecek yol haritasına ilişkin bir soru üzerine, "Burada bir yol haritası tabii ki var. Burada asıl olan plato ve düşüşe doğru geçmeyi sağlamaktır. Ama bu şu demek değildir; eğer böyle olursa da her şey bitti, her şey eski günler gibi bir an evvel gelecek demek değildir. Yine tedbirle, yine adım adım, tedricen gerekli tedbirler hafifletilecek ve insanlarımız normal hayatlarına bir şekilde geri döneceklerdir" değerlendirmesinde bulundu.

    'Ekonomi alanında çok dikkatli olmamız lazım'

    Sürecin tek başına sağlıkla ilgili olmadığına, ikinci alanın ekonomiyle ilgili olduğuna işaret eden Kurtulmuş, bu alanla ilgili de son derece net ve başarılı bir şekilde sürecin yürütüldüğünü kaydetti.  

    Kurtulmuş, "Ekonomi alanında çok dikkatli olmamız lazım. Allah korusun, kalıcı hasarlar oluşturmadan bu süreci aşmak için tedbirlerimizi alıyoruz. Yaklaşık 200 milyar TL'lik toplamda vatandaşlarımıza, iş dünyasına destek olacak çeşitli tedbir paketleri ortaya konulmuş oldu" dedi. 

    Süreçte üçüncü alanın da toplumsal psikolojinin düzgün tutulması olduğunu belirten Kurtulmuş, kendilerinin ilk günden beri bu salgın konusunun bir insanlık meselesi olduğunu, bu konu üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini düşünerek bu bilinçle hareket ettiklerini söyledi. 

    'Türkiye kamu borçluluğu bakımından dünyadaki en avantajlı ülkelerden birisi'

    Yapılan tahminlere göre, dünya ekonomisinin 2020 yılında itibarıyla toplamda yüzde 4.5-5.5 arasında bir küçülme, daralma içerisinde olacağının ifade edildiğini anlatan Kurtulmuş, gelişmiş ülkelerde bu rakamın daha yüksek olacağının tahmin edildiğini bildirdi. 

    Kurtulmuş, "Koronavirüs salgını sonrası ekonomideki daralma süreci Türkiye'yi de tabii ki etkileyecek ancak Türkiye'nin bir avantajı var; Türkiye kamu borçluluğu bakımından dünyadaki en avantajlı ülkelerden birisidir. Bizim borcumuz bu anlamda ciddi bir şekilde azalmış vaziyettedir" dedi. 

    Türkiye'nin ekonomik altyapısının diğer ülkelere kıyasla çok daha iyi bir noktada olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Turizm altyapısını yok edecek ya da üretimi altyapısını, sanayi altyapısını ortadan kaldıracak bir gelişme olmadığı sürece Türkiye için bu iki sektördeki bu yıl oluşacak tablo geçici bir tablodur. Önümüzdeki yıl bunun çok daha ileri gideceğini düşünüyorum" diye konuştu. 

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (368)
    Etiketler:
    Salgın, Büyüme oranı, büyüme hızı, Turizm, Kanal 7, Numan Kurtulmuş, Koronavirüs, Ekonomi, Türkiye
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