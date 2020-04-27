Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Bir İftar da Benden' kampanyasının bittiğini duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan'da başlatılan 'Bir İftar da Benden' kampanyasının sona erdiği açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada 'Bir İftar da Benden' kampanyasının amacına ulaştığı belirtilerek, “Büyükşehir Belediyesi olarak önümüzdeki günlerde yeni iyiliklere aracı olmak ve hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturmak için yeni kampanyalar başlatacağız. İyiliği bulaştırmaya devam edeceğiz” denildi.

'Hayırseverler için çok önemli duyuru' başlığı altında yapılan açıklama şu şekilde:

“İhtiyaç sahibinin evine iftarlık göndermek için başladığımız ve Ankara’yı aşarak Türkiye çapında bir iyilik salgınına dönüşen kampanyamızı bitirmiş bulunmaktayız. Bu kampanya vesilesiyle, zor zamanda kalplerin nasıl ortak attığını, kardeşliğin engel tanımadığını ve iyiliğin sınırları aştığını gösteren herkese teşekkür ederiz. “Benim kimsem yok mu?” diye iç çekene kimse olanlara, zordaki vatandaşına yetişmek için iyilikte yarışanlara, milletçe yaşatmak mecburiyetinde olduğumuz yardımlaşma ruhuna nefes verenlere ve bir yetimin yüzünü güldürmeyi dünyalara değişmeyenlere teşekkür ederiz.

Muhtaç olanlara koşar adım yetişmek ve birbirinin Hızır'ı olmak için koşturanlara, kampanyamızı çok kısa sürede 'vicdanların kardeşliği şöleni'ne dönüştürenlere teşekkür ederiz.

Gelen talepler ve kapasitemiz oranında kampanyamız amacına ulaşmıştır. Talep edip de boş çevrilen bir kişi kalmayıncaya kadar organizasyonumuz tamamlanmıştır. Belediye şirketimiz BELPA aracılığıyla gerçekleşen ve çok kısa bir sürede yüz binlerin desteğiyle sonuçlanan bu kampanyamız sona erdi diye hiç kimse üzülmesin.

İyilik kapıları bitmez. Büyükşehir Belediyesi olarak önümüzdeki günlerde yeni iyiliklere aracı olmak ve hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturmak için yeni kampanyalar başlatacağız. İyiliği bulaştırmaya devam edeceğiz.

Daha önce veresiye defterini kapatarak kardeşliğimizin daim olduğunu ve aşılmaz zannedilen her yoklukta ancak birbirimizle var olacağımızı gösteren, son olarak da iftarlık kampanyasına yüreğini koyan herkese teşekkür ederiz."

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