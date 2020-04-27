Erdoğan: Bu hafta sonu da 31 ilimizde üç gün süreyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Ramazanın sonunda çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz. Koronavirüsle mücadelenin somut neticelerini almaya başladık.

- Yeni hasta ve ölüm sayımız azalıyor. İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılma noktasıdır.

- Türkiye ölüm oranı bakımından da Avrupa'daki en iyi ülke konumundadır. Sadece ülkemizdeki vatandaşlarımızın sağlığını korumakla yetinmedik. Dünyanın her yerindeki kardeşlerimize de sahip çıktık.

- Son olarak ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini yarın gönderiyoruz.

- Yurt dışında yaşayıp da ağır hastalık geçiren ve bulundukları yerlerde tedavileri yapılamayan vatandaşlarımızı da sahipsiz bırakmadık. Son olarak Emrullah Gülüşken isimli vatandaşımızı kızının çağrısına uyarak ülkemize getirdik. Şu anda Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisi yapılıyor. Bu kardeşimizi inşallah sağlıklı bir şekilde evine göndereceğiz.

- Hiçbir hastamız hastane kapısından geri çevrilmedi, sahipsiz bırakılmadı.

- 40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik, şimdi de 59 ülkeden 25 bin vatandaşımızı daha getiriyoruz.

- Sokağa çıkma kısıtlamasına gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyorum.

- Sokağa çıkma kısıtlamasına gösterdiğiniz hassasiyet için sizlere şahsım adına teşekkür ediyorum. Kabinemiz bu fedakarlığı hiçbir zaman unutmayacak. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonu sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi planlıyoruz. Bu hafta sonu da üç gün süreyle, 1 Mayıs sebebiyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız. Cuma günü marketler 9:00 -14:00 arası açık olacak. Türkiye için tünelin ucundaki ışık gözükmüştür.

- Hayatı normale döndürmeye yönelik kapsamlı bir program hazırlıyoruz.

- Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz.

- Ramazan bayramı sonuna kadar haftasonları sokağa çıkma kısıtlamaları sürecek.

- Biz Bize Yeteriz Kampanyası için 1 milyar 580 milyon lira meblağ toplanmıştır.

- Kriz sonrası yeniden yapılanacak dünyada ülkemizin 2023 hedeflerinin ötesinde bir konuma ulaşabileceğine yürekten inanıyorum.

- Herhangi bir ön şart aramaksızın başvuran ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilenlere biner lira yardım yapacağımız destek paketini devreye aldık.

- İletişim başkanımızın görevi gereği istediği yerde ikamet etmeye hakkı var. Hukuken evini kendi arsası içinde büyütme şansı olmasına rağmen bunu yapmamıştır. Mezberelik bir alanı ise Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiralayarak bakımını üstlenmiştir.

- Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı milletimin huzurunda telin ediyorum, kınıyorum.

- CHP'nin başını çektiği muhalefet anlayışı bölücülüğü, kin ve nefreti körüklemeyi esas almıştır.

- Adana'da hastane falan söz konusu değil. Belediye başkanı fuar alanını bölmek suretiyle, girişine de sahra hastanesi diye bir yazı yerleştiriyorlar. Adana şuanda zaten hastane yatak kapasitesi itibarıyle de doygun şehirlerimizden bir tanesi. Her şey yalan.

Ayrıntılar geliyor...