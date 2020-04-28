5 bin öğretmenin bilgileri çalındı, MEB ve BTK soruşturma başlattı

İstanbul'da 'Kendini geliştir, geleceği değiştir' adlı projeye katılan öğretmenlerin kişisel verilerinin bulunduğu program hacklendi. Yaklaşık 5 bin öğretmenin bilgilerinin çalınmasıyla ilgili MEB ve BTK soruşturma başlattı.

Haber Global Muhabiri Ozan Ulaş Caymaz'ın aktardığına göre, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce uzaktan eğitim modeli ile hayata geçirilmesi planlanan 'Kendini geliştir, geleceği değiştir' adlı projeye katılan öğretmenlerin kişisel verilerinin bulunduğu program hacklendi.

Proje kapsamında siteye yüklenen 5 bin öğretmenin kişisel verileri siber korsanlarca ele geçirildi. Söz konusu kişisel bilgiler, ad, soyad, TC kimlik numarası ve e-posta adreslerinden oluşuyordu.

Proje detaylarından Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) haberinin olmadığı öğrenildi. Sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da konuya ilişkin bir soruşturma başlattı.