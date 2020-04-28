Kazancı Yokuşu'nda sosyal mesafeli 1 Mayıs anması

1 Mayıs 1977 yılında Beyoğlu Kazancı Yokuşu'nda hayatını kaybedenler için bir grup tarafından sosyal mesafeye uyularak anma düzenlendi.

Polis, sosyal mesafe kuralları nedeniyle grubun yarısını bariyerlerin içine alırken yarısını bariyerlerin dışında bıraktı.

DHA'nın haberine göre, yapılan basın açıklamasının ardından anma sona erdi. Anmanın ardından Kazancı Yokuşu'ndaki anıta çelenk ve karanfil bırakıldı.