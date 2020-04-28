İstanbul’da raylı ulaşımda son sefer saati 21:30 olarak güncellendi

Metro İstanbul sefer sayıları ile ilgili resmi Twitter adresi üzerinden bir açıklama paylaştı.
Açıklamada, "İl Hıfzısıhha Meclisi’nin 27.04.2020’de yayınlanan 'Marketlerin 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesi' kararına istinaden tüm hatlarımızda son sefer saati 21:30 olarak güncellenmiştir” ifadeleri kullanıldı.
#MetroDuyuru— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 28, 2020
İl Hıfzısıhha Meclisi’nin 27.04.2020’de yayınlanan “Marketlerin 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesi” kararına istinaden tüm hatlarımızda son sefer saati 21:30 olarak güncellenmiştir. Sefer tarifelerine https://t.co/TUgr10kJyB adresinden ulaşabilirsiniz.
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