Koronavirüs nedeniyle köye giriş-çıkışlar kapatılınca sıkıldılar: Kendi Survivor parkurlarını kurup yarıştılar

Artvin merkeze bağlı Bağcılar köyü sakinleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu günlerde sıkılınca, televizyonda yayınlanan Survivor'dan esinlenerek kendi parkurlarını kurdular.
Köy muhtarlığı tarafından tedbir amaçlı köye giriş-çıkışlar yasaklanınca köyde bulunan sınıf öğretmeni İsmail Yiğit, parkuru köyün ortasına kendi imkanlarıyla kurdu.
Sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan yarışlara, köy sakinleri büyük ilgi gösterdi. Farklı parkurlarda kıyasıya mücadele eden vatandaşlar, epey eğlendiler.
Öğretmen İsmail Yiğit yarışları sosyal medya hesabından paylaşınca, görüntüler büyük beğeni topladı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)