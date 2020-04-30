MSB: İdlib’deki M4 kara yolunda 7. Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), İdlib'deki M4 kara yolunda Türkiye ve Rusya askerlerinin 7. ortak kara devriyesini icra ettiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İdlib’deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7. Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmişti" ifadelerine yer verildi.
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir. pic.twitter.com/iAqWWuMc2D— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 30, 2020
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