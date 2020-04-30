Gölete balık atan ABD'li zanlı gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı: Balıklar incelemeye alındı

Konya'da bulunan Altınapa Baraj Gölü'ne izinsiz balıklandırma yaptığı iddiasıyla ABD uyruklu bir şahsa 10 bin lira idari para cezası kesildi. Adli kontrol ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakılan Chester Juall adlı kişinin bıraktığı balıkların biyolojik ve bakteriyel içerikler taşıyıp taşımadığının belirlenmesi için inceleme sürüyor.

İHA’nın aktardığı habere göre olay dün Konya'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Altınapa Baraj Göleti'nde meydana geldi. Uzun zamandır Konya'da bir otelde kalan 60 yaşındaki Amerikalı Chester Juall, taksiye binerek balık tutacağını ifade edip Altınapa Baraj Göleti'ne gitti. Juall, gölete geldiğinde taksiden inerek çantasında bulunan renkli balıkları gölete bıraktı.

'Taksi şoförü olayı duyurdu'

Durumu fark eden taksi şoförü yaptığı canlı yayınla yetkililerin durumdan haberdar olmasını sağladı. Görüntülerin ulaştırıldığı Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, ilgili videoyu izleyince durumdan şüphelenerek olayı polise bildirdi.

Kaldığı otelde gözaltına alındı

Polis Juall'i kaldığı otelde gözaltına aldı. Chester Juall'in kaldığı otel odasında yapılan aramada 6 cep telefonu, 2 laptop, 4 flaş bellek ile 1 kamera bulundu. Bu materyallerin içindeki veriler incelemeye alındı.

2015 yılından bu yana Türkiye’de

Polisin yaptığı kısa süreli araştırmada Chesterr Juall'in, 2015 yılından bu yana Türkiye'de olduğu belirlendi. Juall'in bu dönem içinde İstanbul'da kaldığı bir otelde bomba yapımında kullanılan malzemelerle yakalandığı ve yine aynı otelde çalışan kadın personele cinsel saldırıda bulunduğu, çıkarıldığı mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Hakkında yurtdışına çıkma yasağının bulunduğunu tespit edilen Juall, geçen mart ayında da Konya'da kaldığı otelde Türk çalışanlara hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

'Emniyette susma hakkını kullandı'

Son olayla ilgili tekrar gözaltına alınan Juall'e baraj gölüne izinsiz balıklandırma yapmaktan işlem yapıldı ve 10 bin lira idari para cezası uygulandı. Juall'in bir kısmını baraj göletine bıraktığı balıkların ise biyolojik ve bakteriyel içerikler taşıyıp taşımadığının belirlenmesi için inceleme sürüyor. Gözaltına alınan ve emniyette susma hakkını kullanan Juall, sevk edildiği nöbetçi mahkemede de söyleyecek bir şeyinin olmadığını ifade etti. Chester Juall, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı.