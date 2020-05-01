AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan CHP'li Kaftancıoğlu'na: Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun AK Parti'ye yönelik değerlendirmelerine, "CHP İl Başkanı, genlerine uygun maceralar arıyor. Haberi olsun; Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir” sözleriyle yanıt verdi.

Kaftancıoğlu, dün Halk TV’de katıldığı programda AK Parti'ye yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Son dönemde AK Parti'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Kaftancıoğlu, “Şöyle bir gerçeklik var ki bu korkuları, bu savrulmaları, akılla değil öfkeyle hırsıyla 1 kişinin aklıyla iş yapmaları iktidarı hiç iyi bir yere götürmüyor. Önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde bir iktidar değişikliğini, hatta bir sistem değişikliğini görüyorum. Bu ülkede halkın gerçekten gözü açıldı” diye konuştu.

Şenocak: Milletimiz buna en son yelteneni 15 Temmuz’da Şehitler Köprüsü’nden Boğaz’a dökmüştü

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Kaftancıoğlu'nun bu sözlerine 15 Temmuz hatırlatmasıyla yanıt verdi.

Bayram Şenocak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçimle olmazsa bir şekilde’ Milletimiz buna en son yelteneni 15 Temmuz’da Şehitler Köprüsü’nden Boğaz’a dökmüştü. Anlaşılan bünyesine demokrasi fazla gelen CHP İl Başkanı, genlerine uygun maceralar arıyor. Haberi olsun; Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir” ifadelerini kullandı.

“Seçimle olmazsa bir şekilde”



Milletimiz buna en son yelteneni

15 Temmuz’da Şehitler Köprüsü’nden Boğaz’a dökmüştü.



Anlaşılan bünyesine demokrasi fazla gelen CHP İl Başkanı, genlerine uygun maceralar arıyor.



Haberi olsun; Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir. #BizBurdayız — Bayram Şenocak (@bayramsenocak) April 30, 2020

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