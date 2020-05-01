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    100 işçiden 29'u İstanbul'da, yüzde 22'si kayıt dışı

    © AA / Arşiv
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005011041949703-100-isciden-29u-istanbulda-yuzde-22si-kayit-disi/

    İBB İstanbul İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, 100 işçiden 29’unun çalıştığı İstanbul’da, yüzde 22.2’lik kısım kayıt dışı çalışıyor.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İstatistik Ofisi, 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle TÜİK ve SGK verilerinden faydalanarak İstanbul’daki çalışanların profilini ortaya koydu.

    Buna göre, 2020 Şubat ayında Türkiye’de sigortalı işçi sayısı, (4A’ya tabi zorunlu sigortalılar) 14 milyon 211 bin 588 iken, İstanbul’da 4 milyon 137 bin 618. Türkiye’deki 100 işçinin 29’u İstanbul’da çalışıyor.

    2019 yılında İstanbul’da çalışanların yüzde 77.8’i SGK’lı iken, yüzde 22.2’si kayıt dışı çalışıyor.

    Erkek çalışan daha fazla

    2019 yılsonu itibariyle İstanbul’da çalışanların yüzde 69’u erkek, yüzde 31’i kadın olarak kaydedildi.

    En fazla çalışan 35-54 yaş grubunda

    Çalışanlar içinde en yüksek paya 35-54 yaş grubu sahip. Çalışanların yüzde 4.7’si 15-19, yüzde 10.6’sı 20-24, yüzde 29.4’ü 25-34, yüzde 47.3’ü 35-54 yaş grubunda yer alırken, yüzde 8’i 55 yaş üzerinde.

    Çalışanların yüzde 46.1’i ilk ve ortaokul mezunu

    Çalışanların eğitim durumuna göre dağılımında, ilk ve ortaokul mezunlarının yüzde 46,1 ile en fazla orana sahip iken, lise mezunları yüzde 22, üniversite mezunları ise yüzde 30.4 oranında bulunuyor.

    İstanbul’da çalışan nüfusun yüzde 1.5’i ise okuma yazma bilmiyor.

    Hizmet sektörü ilk sırada

    İstanbul’da çalışan 100 kişiden 67’si hizmet sektöründe iken, 32’si sanayi, 1’i ise tarımda istihdam edildi.

    Yüzde 81 ücretli, maaşlı ya da yevmiyeli

    Çalışanların yüzde 81’i ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 17’si kendi hesabına veya işveren olarak çalışıyor. Geriye kalan yüzde 2’lik kesim ise ücretsiz aile işçisi.

    İş yerlerinin yüzde 42.6’sında, 10 ve daha az kişi çalışıyor

    2019 yılında, İstanbul’da mevcut iş yeri büyüklükleri incelendiğinde, yüzde 42.6’sında 10 ve daha az, yüzde 31.4’ünde 50 veya daha fazla, yüzde 18.3’ünde 20-49 kişi çalışıyor.

    Günlük ortalama kazanç 163.17 TL

    2020 Şubat ayı verilerine göre İstanbul’da günlük ortalama kazanç, 163.17 TL olarak tespit edildi.

    Erkekler daha fazla kazanıyor

    Yılın aynı döneminde günlük ortalama kazanç erkeklerde 165.52 TL iken, kadınlarda 158.48 TL olarak gözlendi.

    Geçici işçilerde kazanç daha düşük

    Daimi işçilerde 165.71 TL olan ortalama günlük kazanç, geçici işçilerde 133.56 TL’ye düşüyor.

    Kamuda kazanç daha yüksek

    Kamuda yer alan işçilerde günlük ortalama kazanç 180.87 TL iken, özel sektördeki işçilerde bu rakam 162.05 TL.

     

    Etiketler:
    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 1 Mayıs İşçi Bayramı, 1 Mayıs, işçi, İBB, İstanbul İstatistik Ofisi
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