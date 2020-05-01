Telefonu çalındığı için polisi arayan kadına mesafe ihlali yaptığı gerekçesiyle para cezası kesildi

Antalya’da alışveriş yaparken otomobilde bıraktığı 5 yaşındaki oğlunun elinden cep telefonu çalınan kadın polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 2 bin TL değerindeki telefonunu kaybeden anneye, yürüyüş mesafesi dışında kalan alışveriş alanına geldiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası kesti.

Olay, Muratpaşa ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kızılarık Mahallesi’ndeki ikametinden 5 yaşındaki oğlu Ali Ç. ile birlikte market alışverişine otomobiliyle gelen Özlem Mum, markete çocukların alınamadığı gerekçesiyle oğluna oynaması için cep telefonunu verip markete girdi.

Bu sırada otomobile yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, otomobilin içerisindeki küçük çocuğun elinden telefonu alıp kaçtı. Marketten çıkan kadın, geldiğinde oğlunun ‘anne telefonu aldılar’ diye ağlaması üzerine durumu polise bildirdi.

'Keşke aramasaydım polisi'

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, Özlem Mum’un ifadesine başvurdu. Bu sırada bir polis memuru da korktuğu gözlenen küçük çocuğu teskin etti.

Ekipler güvenlik kameralarından tespit ettikleri şüpheliyi yakalama çalışması başlatırken, Mum’a da yürüyüş mesafesi dışında kalan alışveriş alanına geldiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Polise, “Ceza yazma ablam” diyen Mum, yaklaşık 2 bin TL değerindeki cep telefonun çalındığını belirterek, “Markete geldim. Bana en yakın market burasıydı. Çocuğun elindeydi telefon. Hırsız buralarda 1 saattir dolaşıyormuş. Çocuğun elinden almışlar. Şimdi polisler aradı, şimdi ceza yazacaklar bana. Öğlen 14.00’dan önce oldu bu olay, şimdi ceza mı yiyeceğiz? Keşke aramasaydım polisi” dedi.