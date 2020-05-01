Erdoğan Cerrahpaşa'da tedavi olan Kovid-19 hastalarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans yöntemiyle İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören koronavirüs hastalarıyla konuştu.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü. pic.twitter.com/zz34vpfZC8 — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) May 1, 2020

​Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü" denildi.

Görüşmeyi Tarabya'daki Huber Köşkü'nden gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.